Super RTL 05:35 bis 06:00 Trickserie Wolfi Abrakadabra / Zelten im Garten / Ritter und Feen F 2011 2016-10-13 05:35 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Wolfi stöbert zusammen mit Ivo auf dem Dachboden von Oma und Opa. Dort entdecken die beiden einen Zauberhut und einen Zauberstab. Und so wird aus Wolfi ein Zauberer, der tatsächlich magische Kräfte zu besitzen scheint. 2. Geschichte: Wolfi und seine Freunde Emil und Simon zelten bei Wolfi im Garten. Doch als es dunkel wird und sie schlafen sollen, wird es ihnen doch etwas unheimlich. War das Übernachten im Garten wirklich so eine gute Idee? 3. Geschichte: Wolfi und seine Freunde spielen in der alten Ruine Weltraum-Ritter. Wanja, Kiki und Susi wollen lieber Feen spielen und in Ruhe picknicken. Ob das gut geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Wolf

