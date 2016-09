RBB 20:15 bis 21:00 Arztserie Der Bergdoktor Der Patensohn D, A 1993 2016-09-18 10:30 HDTV Merken Edi, der 16-jährige Patensohn des Bergdoktors, kommt überraschend zu Besuch und lässt seinen verletzten Arm versorgen. Ohne viel zu fragen, behandelt Dr. Burgner den Jungen und nimmt ihn für ein paar Tage bei sich auf. Als Thomas Edis Eltern telefonisch nicht erreicht, beginnt er, sich Sorgen zu machen. Doch er beschließt, Edi in Ruhe zu lassen. Eines Nachts ertappt Thomas Edi jedoch dabei, wie er Medikamente aus der Praxis entwendet. Edi beichtet dem Bergdoktor, dass er drogenabhängig ist, und Thomas bietet ihm spontan Hilfe an. Der Aufenthalt in Sonnenstein und die verständnisvollen Gespräche mit seinem Onkel tun Edi gut. Er scheint auf dem Weg der Besserung. Doch während Thomas Edis ahnungslose Eltern informiert, taucht dessen Freundin Stella unerwartet in Sonnenstein auf, und Edi wird wieder rückfällig: Stella überredet ihn zu einem weiteren Diebstahl. Bei einem gemeinsamen Ausflug in den Bergen kommt es zur Katastrophe. Franzi ist in Nöten: Hoher Besuch hat sich angekündigt - Oberpostdirektor Zimmermann will die Poststelle inspizieren. Und die ist leider wenig rentabel, bis auf Franzis schwunghaften Handel mit Kräutern. Doch Franzi weiß sich zu helfen und aktiviert ganz Sonnenstein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Klaus Wildbolz (Markus von Brauneck) Walther Reyer (Dr. Pankraz Obermeier) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Uta Berlet Kamera: Rüdiger Meichsner Musik: Michael Gajare