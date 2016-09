RBB 13:30 bis 14:00 Magazin ?u?yca Hahnrupfen - Erntebrauch in der wendischen Niederlausitz D 2016 2016-09-20 03:15 Live TV Merken Wenn Ende August, Anfang September das Getreide gemäht und die Ernte eingebracht ist, feiern die Dörfer in der wendischen Niederlausitz mit dem Hahnrupfen ein großes Fest. Die Dorfjugend gestaltet diesen Brauch und organisiert einen Wettbewerb, in dem der Erntekönig ermittelt wird. An einer mit Laubgirlanden geschmückten Pforte wird ein toter Hahn kopfüber aufgehangen. Die jungen Reiter galoppieren durch die Pforte und versuchen dem Hahn den Kopf vom Leib zu reißen. Wer das schafft, wird Erntekönig. Der Hahn gilt als Fruchtbarkeitsgeist und Beschützer der heranwachsenden Frucht bis zur Ernte. Mit der Ernte hat er seine Schuldigkeit getan. Ist der Kopf vom Hals getrennt, wirft ihn der Reiter hinter sich. Blut und Federn des Hahnes sollen so das Feld auch für zukünftige Erträge düngen und bereiten. Der Erntekönig erwirbt sich damit das Recht, eine Erntekönigin zu wählen. Die ?u?yca-Reportage begibt sich in das wendische Dorf Dissen. Hier gibt es eine lebendige Dorfjugend, die fest in der Tradition steht und den Brauch ins 21. Jahrhundert geführt hat. Die Autoren begleiten die Jugend bei den umfangreichen Vorbereitungen, die Jungen beim Reittraining, die Mädchen beim Girlandenwinden, und sind beim Wettbewerb und dem rauschenden Fest hautnah dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ?u?yca Regie: Anja Koch/Tilman Lingesleben