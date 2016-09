RBB 11:25 bis 12:15 Dokumentation Verrückt nach Meer Karneval am Amazonas D 2012 2016-09-18 05:45 HDTV Live TV Merken Von Manaus aus fährt die Weiße Lady den Amazonas zurück in offene Gewässer. Das legendäre Boi-Bumba-Fest in Parintins ist ganz nach dem Geschmack der leidenschaftlichen Karnevalisten Kira und Gordon. In Alter do Chao erwartet die Flitterwöchner dann das Kontrastprogramm: Sie besuchen ein kleines unberührtes Dörfchen mitten im Regenwald. Die drei Praktikanten Florian, Julian und Christian zieht es an den Strand. Doch nach Florians Horrorgeschichte vergeht ihnen die Lust aufs Baden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer