RBB 17:05 bis 17:50 Dokusoap Panda, Gorilla & Co. Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin D 2016 Live TV Merken Im Tierpark Berlin steht eine erfahrene Revierchefin mal vor neuen Aufgaben. Viola Gandert ist schon seit längerem Reviertierpflegerin im Hirsch-Revier. Seit kurzem gehört zusätzlich das Kamelrevier in ihren Tätigkeitsbereich. So beginnt der Arbeitstag bei ungestümen Trampeltieren, hungrigen Kängurus und einer außerplanmäßige Leinentour mit einem störrischen Alpaka-Duo. Das Vogelhaus ist heute Schauplatz eines ungewöhnlichen Duells: Die beiden Kea-Vögel Fred und Wilma treten an gegen den Banks-Rabenkakadu Felix. Wer im Vogelhaus ist das wahre Genie? Herausfinden möchte dies die Biologie-Studentin Saskia Wille, die mit einem Experiment die Intelligenz von Vögeln untersucht. Im Alfred-Brehm-Haus lernt der 12 Wochen alte Flughund Timmi nun fliegen. Er wurde schon als Baby von seiner Familie verstoßen und soll mit Tierpflegerin Diana Grögor, seiner wichtigsten Bezugsperson, trainieren. Außerdem in dieser Folge von "Panda, Gorilla & Co": Kappengibbon Caspar bekommt ein außerplanmäßiges Geburtstagsgeschenk, Flughund Timmi wird abseits der Tropenhalle mit der Flasche großgezogen und ein Schwanenumzug stellt sich als problematischer heraus als gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panda, Gorilla & Co.