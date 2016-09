RBB 15:30 bis 17:00 Reportage Eine musikalische Reise durch das Tessin CH 2011 Live TV Merken Das Tessin ist der südlichste Kanton der Schweiz. Wegen seines milden Klimas ist der italienischsprachige Kanton für viele Touristen der schönste Flecken der Alpenrepublik. Bei Locarno, Ascona oder Lugano denkt man in erster Linie an dolce vita. Tatsächlich zog es vor allem in den 60er Jahren viele Prominente aus der deutschen Unterhaltungsindustrie hierher - nicht nur wegen der günstigen Steuer. Markus Brock stellt in seiner musikalischen Reise die schönsten Flecken des Tessins vor und trifft dabei auf interessante Leute. Aber im Vordergrund steht auch diesmal die Musik und die ist vom Feinsten: Al Bano Carisi, Francine Jordi, Peggy March, DJ Ötzi, Claudia Jung, Peter Kraus, Karel Gott, Eva Lind, Leonard, Kristina Bach u.v.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Brock Gäste: Gäste: Al Bano Carisi, Francine Jordi, Peggy March, DJ Ötzi, Claudia Jung, Peter Kraus, Karel Gott, Eva Lind, Leonard, Kristina Bach Originaltitel: Eine musikalische Reise durch das Tessin