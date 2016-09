RTL Passion 14:55 bis 15:50 Serien The Paradise - Haus der Träume GB 2012 Merken Als sich Clémence der Kontrolle von Tom widersetzt, versuchen die Damen des "Paradise" sie vor ihrem bevorstehenden Schicksal zu bewahren - und verschlimmern die Situation nur noch. Im letzten Moment fordert Moray Tom heraus. Kann er die Situation zum Guten wenden und haben Moray und Denise noch eine gemeinsame Zukunft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joanna Vanderham (Denise) Emun Elliott (Moray) Stephen Wight (Sam) Sonya Cassidy (Clara) Matthew McNulty (Dudley) Ruby Bentall (Pauline) Elaine Cassidy (Katherine Glendenning) Originaltitel: The Paradise Regie: David Drury Drehbuch: Bill Gallagher Kamera: Simon Richards Musik: Maurizio Malagnini Altersempfehlung: ab 12