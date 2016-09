RTL Passion 13:35 bis 14:00 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-09-18 03:25 Merken Diana bekommt mit, wie Ingo ein Treffen mit Beas Anwalt vereinbart, um ihm die unterschriebenen Scheidungspapiere zu geben. Sie schöpft leise Hoffnung, denn endlich scheint Ingo bereit, Bea loszulassen. Doch dann macht Diana einen Fund, der ihr schmerzlich klar macht, dass Ingo mit Bea noch nicht abgeschlossen hat. Vanessa will Christoph überreden, sie zu Leos Gerichtsprozess zu begleiten. Doch Christoph, der wegen Simones Entführung unter Druck steht, hat für Leo keinen Kopf und scheint auch nach Leos Verurteilung kein Interesse an dessen Schicksal zu haben. Als Vanessa ihm seine vermeintliche Kaltherzigkeit vorwirft, bekommt sie die schockierende Nachricht, dass ihre Mutter entführt wurde. Jenny genießt ihre intensiver werdende, heimliche Affäre mit Deniz. Doch es fällt den beiden immer schwerer zu verbergen, was zwischen ihnen läuft. Als Lena etwas von der besonderen Dynamik der beiden mitzukriegen scheint, weigert sich Jenny beharrlich, öffentlich zu Deniz zu stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt