RTL Passion 11:25 bis 11:55 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-09-18 19:00 Merken Sophie und Leon wollen sich wegen der Überweisung zum Spezialisten nicht verrückt machen. Doch die Sorge, mit ihrem Baby könnte etwas nicht stimmen, treibt beide um. Sophie ist dankbar, als Leon sie mit einem Ausflug ablenkt, damit die Zeit bis zum Termin schneller vorbeigeht. Als das Baby sich dann auch noch mit ersten Bewegungen bemerkbar macht, sind seine Eltern zuversichtlich, dass es gesund ist. Doch bei der Pränataldiagnostik müssen Sophie und Leon geschockt erfahren, dass ihr Kind einen Herzfehler hat. Emily rasselt mit dem neuen Model aneinander, weil Milo ihr nicht professionell genug ist. Doch Jasmin schafft es, Emily wieder einzufangen: Erstens hat Milo eine Chance verdient und zweitens steht Tussi Attack sonst wieder ohne männliches Model da. Doch am Ende brennt ausgerechnet Jasmin die Sicherung durch, als Milo ungefragt Hand an ihre Designs legt... Philip kann sich nach seiner durchfeierten Nacht an nichts erinnern. Doch er scheint Glück gehabt zu haben: Kreditkarte und Co. sind noch am Mann. Während Philip schockiert glauben muss, selbst Tausende von Euro in einem Nachtclub verprasst zu haben, ahnt er nicht, dass ihm im Suff doch wichtige Dokumente geklaut wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten