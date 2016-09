RTL Passion 09:20 bis 09:45 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-09-18 04:45 Merken David erteilt Tanja eine Absage, als sie ihm eine heimliche Affäre anbietet. Doch sie ist entschlossen, sich nicht so schnell abservieren zu lassen. Während David Charlies Nähe sucht, feilt Tanja schon an ihrem Racheplan. Scheinbar freundschaftlich bittet sie David um ein Gespräch, worauf er sich einlässt. Er ahnt nicht, dass zur selben Zeit Charlie eine mysteriöse Einladung bekommt. Bei dem Treffen mit Tanja wird David noch einmal schwach. Zu seinem Entsetzen erscheint in dem Moment Charlie in der Tür. Robin muss Felix versprechen, sich als "Kevin" von Coco zu verabschieden, denn Felix ist überhaupt nicht begeistert von der Annäherung zwischen Coco und dem vermeintlichen Kevin. Doch Robin, der beginnt, Gefühle für Coco zu entwickeln, merkt, Coco als "Robin" nicht trösten zu können. Deshalb beschließt er, das Doppelgänger-Spiel hinter Felix' Rücken heimlich weiter zu spielen. Obwohl Céciles Liebesgeständnis ihn aufgewühlt hat, kümmert sich Leonard rührend um die trauernde Carla. Als Ansgar erscheint, verstummt Leonard sofort, was diesem nicht entgeht. Bei einem brüderlichen Boxkampf bricht sich Ansgars Hass auf Leonard Bahn. Er schlägt Leonard nieder. Doch Ansgar gewinnt die Kontrolle über sich schnell wieder: Als Leonard Ansgar zur Rede stellt, nutzt der die Situation, Carlas lang gehütetes Geheimnis gegen ihn zu wenden, um Leonard ein schlechtes Gewissen zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics