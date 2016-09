RTL Passion 07:15 bis 07:40 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Simone will das Leistungszentrum, doch der Weg dahin führt nur über die NRW-Meisterschaft. Als Hallbach diese jedoch anderweitig vergeben will, vergisst Simone ihr Versprechen, dass Jenny mitbestimmen kann. Jenny ist enttäuscht, da sie nicht ahnt, dass das Ganze eine Intrige von Claudia ist, die Jennys Position stärken und Simone demütigen will. Annette leidet mit Lena und will ihr helfen, ihren Sohn im Kampf gegen Maximilian nicht zu verlieren. Dabei ist Ingo eine große Stütze, und schließlich gewinnen Annette und Ingo 5.000 Euro bei einer Fernseh-Show. Hoffnungsvoll will Annette Lena mit dem Geld unterstützen. Doch schon naht das nächste Problem: Der Imbiss gerät ins Visier der Baubehörde. Als Lena glaubt, endlich etwas gegen Maximilian in der Hand zu halten, muss sie erkennen, dass Maximilian unter allen Umständen verhindern will, dass sie in seiner Vergangenheit wühlt. Während Lena verzweifelt ihren Sohn vermisst und mit sich hadert, der Spur weiter nachzugehen, kommen bei Maximilian Erinnerungen an seine dunkle Vergangenheit wieder hoch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser