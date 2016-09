Pro7 MAXX 01:35 bis 02:15 Dokumentation Monster Fish Mega-Lachs USA 2013 2016-09-24 15:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jedes Jahr schwimmen riesige Lachsschwärme aus dem Meer die Flüsse hinauf, um zu laichen. In Alaska gibt es fünf verschiedene Lachsarten: Silberlachse, Rotlachse, Buckellachse, Keta-Lachse und Königslachse. "Wenn es dir fast die Angelrute aus der Hand reißt", erklärt ein erfahrener Angler, "dann ist es ein Königslachs." Zeb Hogan will es wissen und macht sich auf die Suche nach dem Mega-Lachs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish

