Pro7 MAXX 23:10 bis 00:00 Dokumentation Extreme Fishing - mit Robson Green Florida GB 2010 2016-09-17 02:15 16:9 HDTV So hat sich Robson Green seinen Trip nach Florida nicht vorgestellt. Statt Sonne und Strandfeeling erwartet ihn eine Kälte, die es hier seit 85 Jahren nicht mehr gegeben hat! Doch von seinem Plan lässt er sich nicht abbringen: Er will die "Ballerina des Meeres" fangen, den Atlantischen Segelfisch. Robson Greens Laune wechselt von Optimismus zu Zweifel und schließlich Verzweiflung, bis endlich der erhoffte Hauptgewinn anbeißt. Der Beginn eines epischen Kampfes ... Moderation: Robson Green Originaltitel: Extreme Fishing with Robson Green - At the End of the Earth Musik: Tom Linden