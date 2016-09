Pro7 MAXX 21:15 bis 22:10 Dokusoap Timber Kings - Blockhaus-Paläste XXL Hohe Erwartungen CDN 2014 2016-09-17 00:50 16:9 HDTV Merken Familienangelegenheiten spielen bei Beats neuem Auftrag eine große Rolle. Er soll für zwei Brüder, deren Grundstücke aneinander angrenzen, insgesamt drei Gartenlauben bauen. Bryan junior gibt sein Wissen über Holz unterdessen an eine neue Generation weiter: Sein Sohn Little Man soll seinen ersten Auftrag überhaupt erledigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Timber Kings Musik: Daniel Ross