Pro7 MAXX 11:20 bis 12:15 Sport Monster Rides USA Freiheit für den Fall - Der Sturz in die Tiefe D 2015 16:9 HDTV Merken Ein flaues Gefühl in der Magengrube befällt in Fahrgeschäften der Kategorie "Freefall-Tower" selbst eingefleischte Achterbahn-Fans. "Monster Rides USA" stellt die drei härtesten Türme in den Staaten vor. Im Modell "Falcons Fury" werden die Sitze zunächst um 90 Grad nach vorne gekippt, um dann mit 97 Stundenkilometern knapp 100 Meter in die Tiefe zu stürzen. Im "Big Shot" empfinden die Fahrgäste sogar für kurze Zeit Schwerelosigkeit, bevor sie in die Tiefe fallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Rides USA