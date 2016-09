Servus TV 01:20 bis 02:05 Serien Hell on Wheels Ein Pakt mit dem Teufel USA 2012 2016-09-17 04:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Indianer überfallen die Ortschaft Durant, in der Eva mit Mister Tool lebt. Die beiden fliehen nach Hell on Wheels, wo sich Elam gerade auf die Suche nach dem Mörder der Prostituierten Nell macht. Indes wartet Bohannon in seiner Zelle auf die Hinrichtung - bis ihm Eisenbahnmogul Durant ein Angebot macht, dass ihn zurück in die Stadt Hell on Wheels führen soll... Packende Westernserie aus dem Hause AMC, der Erfolgsschmiede hinter den preisgekrönten TV-Meilensteinen "Breaking Bad" und "The Walking Dead"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas "Doc" Durant) Common (Elam Ferguson) Dominique McElligott (Lily Bell) Christopher Heyerdahl (The Swede) Tom Noonan (Reverend Cole) Eddie Spears (Joseph Black Moon) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Adam Davidson Drehbuch: Jami O'Brien, Bruce Romans Kamera: Marvin V. Rush Musik: Kevin Kiner

