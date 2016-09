Servus TV 00:55 bis 03:05 Thriller Der talentierte Mr. Ripley USA 1999 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tom Ripley (Matt Damon) lebt in New York und schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten und kleinen Betrügereien durchs Leben. Als er den reichen Werftbesitzer Greenleaf trifft, hat Tom die Gelegenheit, seiner Existenz definitiv eine Wendung zu verleihen. Tom soll Greenleafs Sohn Dickie (Jude Law), der sich in Italien aufhält, wieder zur Familie in die USA zurückbringen. Tom nimmt den Auftrag an, fährt nach Italien und schließt dort Freundschaft mit dem Millionärssohn und dessen Freundin Marge (Gwyneth Paltrow). Tom fühlt sich bestens aufgehoben in Gesellschaft der Reichen und Schönen, und entwirft einen teuflischen Plan. Er will Dickie umbringen, um so seine Identität anzunehmen und sein luxuriöses Leben weiterführen zu können. Der Mord gelingt, doch Dickies alter Freund Freddie (Philip Seymour Hoffman) schöpft Verdacht. Tom, der talentierte Mr, Ripley, muss sich wieder etwas einfallen lassen. Mit Tom Ripley schuf die Schriftstellerin Patricia Highsmith einen der abstoßendsten und faszinierendsten Charaktere der Kriminalliteratur. "Der talentierte Mr. Ripley" von Anthony Minghella basiert auf dem ersten, wohl berühmtesten Roman um Mr. Ripley, der schon einmal als Vorlage diente für den Film "Nur die Sonne war Zeuge", mit Alain Delon in der Hauptrolle. Minghella konzentrierte sich bei seiner Verfilmung jedoch weniger auf die komplexe Handlung als auf das Zusammenspiel psychologisch genau gezeichneter Charaktere. Der hochgradig spannende Thriller ist bis in die Nebenrollen ausgezeichnet besetzt. So sind neben Matt Damon als "Mr. Ripley" Top-Schauspieler wie Gwyneth Paltrow (Marge), Jude Law (Dickie), Cate Blanchett (Meredith Logue) und Philip Seymour Hoffman (Freddie) zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (Tom Ripley) Gwyneth Paltrow (Marge Sherwood) Jude Law (Dickie Greenleaf) Cate Blanchett (Meredith Logue) Philip Seymour Hoffman (Freddie Miles) Jack Davenport (Peter Smith-Kingsley) James Rebhorn (Herbert Greenleaf) Originaltitel: The Talented Mr. Ripley Regie: Anthony Minghella Drehbuch: Anthony Minghella Kamera: John Seale Musik: Gabriel Yared Altersempfehlung: ab 12

