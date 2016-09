Servus TV 13:35 bis 14:34 Dokumentation Im Bann der Jahreszeiten Herbst: Erntedank D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der "Erntedank" besiegelt das Ende der fruchtbaren Jahreszeit. Für Obstbauer Jörg Geiger und die Selbstversorger Silvio und Catrin Roßberg fällt die Ernte dieses Jahr dürftig aus. In Frankreich hingegen läuft die Olivenernte nahezu reibungslos. Falkner Thilo Roßbach trainiert seinen Habicht für die Jagd und auf der schwäbischen Alb starten die Höhlenforscher eine letzte Expedition in diesem Jahr. Für ein einzigartiges mediales Erlebnis der Jahreszeiten wurden modernste Kameratechniken eingesetzt, die nicht nur faszinierende Bilder dieser Entdeckungsreise von den Alpen bis Lappland ermöglichen, sondern auch biologische Prozesse der europäischen Flora und Fauna für den Zuschauer veranschaulichen. Durch den Einsatz von Highspeed-Kameras und Videodrohnen, mithilfe von Makro-, Slowmotion-, und Timelapse-Verfahren werden so erstaunliche Dinge sichtbar, die dem menschlichen Blick normalerweise verborgen bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Bann der Jahreszeiten Regie: Ira Beetz, Keti Vaitonis Drehbuch: Veronika Kaserer, Ina Kessebohm Kamera: Jens Saathoff, Jakob Stark