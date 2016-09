Servus TV 12:45 bis 13:45 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1980 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Tierarzt Siegfried Farnon wird zu einem kranken Pferd gerufen. Er bittet jedoch seinen Kollegen James Herriot, die Behandlung des Tieres zu übernehmen. Nur Siegfrieds Bruder Tristan erkennt den Grund für diese Bitte. Siegfried ist es nicht gelungen, die Stute des alten Herbie zu retten. Dieser Verlust nagt am Selbstvertrauen des Pferdenarren Siegfried. Außerdem bricht auf einer Farm die Maul- und Klauenseuche aus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Mary Hignett (Mrs. Hall) Carol Drinkwater (Helen Herriot) Michael Conway (Wesley Binks) Maggie Ollerenshaw (Mrs. Binks) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Richard Bramall Musik: Johnny Pearson