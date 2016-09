Servus TV 10:40 bis 11:40 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1980 Stereo 16:9 HDTV Merken Es gibt Krach in der Familie Farnon. Der exzentrische Tierarzt Siegfried Farnon will seinen jüngeren Bruder Tristan mit Deirdre, der wenig attraktiven Tochter des Majors Headingly, verheiraten. Doch Tristan weiß, wie er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Die Rettung naht. Unfreiwillig helfen Miss Westerman und ihr Hund Hamish dem ideenreichen Tristan aus der Verlegenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Carol Drinkwater (Helen) Mary Hignett (Mrs. Hall) Margaretta Scott (Mrs. Pumphrey) James Cossins (Mr. Barge) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Michael Hayes Musik: Johnny Pearson