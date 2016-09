Servus TV 09:35 bis 10:38 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1980 Stereo 16:9 HDTV Merken Der junge Tierarzt James Herriot steht vor einem Problem. Soll er die kranke Kuh des Farmers Bailes operieren oder nicht? Seiner Meinung nach könnte es sich um einen verdrehten Darm handeln. Doch der Farmer will sich nicht auf diese unsichere Diagnose verlassen. So muss der junge Tierarzt erfahren, dass die primitiven Heilmethoden der Landbevölkerung der ärztlichen Behandlung manchmal auch überlegen sein können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Mary Hignett (Mrs. Hall) Carol Drinkwater (Helen Herriot) Kenneth Waller (Ronald Beresford) Julie Shipley (Marjorie Simpson) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Richard Bramall Musik: Johnny Pearson