Servus TV 09:30 bis 10:30 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 Stereo 16:9 HDTV Herriot und Calum bekommen die Möglichkeit, dem berühmten Veterinärchirurgen Granville Bennet bei einer Operation zu assistieren. Der Eingriff gelingt und die beiden werden zu einem Empfang des nordenglischen Veterinärverbandes eingeladen, der für sie jedoch wenig erfolgreich verläuft. Bald steht aber auch schon das nächste Großereignis vor der Tür: der Umzug der Familie Herriot! Doch James will lieber in der Praxis arbeiten, als sich am Umzug zu beteiligen - und das nicht ohne Grund. Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) Margaretta Scott (Mrs. Pumphrey) Peter Davison (Tristan Farnon) Harold Goodwin (Mr. Busby) James Norris (Peter Trenholm) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Robert Tronson Drehbuch: Johnny Byrne Kamera: Peter Chapman Musik: Johnny Pearson