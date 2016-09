ProSieben 17:30 bis 18:00 Comedyserie The Big Bang Theory Der Mann, der seine Omi liebte USA 2009 2016-09-18 09:30 16:9 HDTV Merken Raj möchte unbedingt das Karten-Turnier im Comicbuchladen gewinnen. Er bittet Sheldon um seine Unterstützung. Der ziert sich zunächst, weil er darin keine Herausforderung sieht. Doch als er erfährt, dass Wil Wheaton ebenfalls dabei sein wird, ändert er seine Meinung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Kevin Sussman (Stuart) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6