ProSieben 13:10 bis 13:40 Trickserie Die Simpsons Bart kommt unter die Räder USA 1991 Merken Homers Chef fährt Bart an. Als er wieder zu Bewusstsein kommt, liegt er im Krankenhaus - umgeben von seiner Familie und einem ausgebufften Rechtsanwalt. Der fordert von Mr. Burns eine Million Dollar Schadensersatz. Nun muss Bart nur noch den Schwerverletzten mimen. Das wäre nicht das Problem, doch Burns' Anwalt ist ebenfalls ein Trickser: Er macht sich an Marge heran und entlockt ihr die Wahrheit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mark Kirkland Drehbuch: John Swartzwelder Kamera: Colin Campbell Musik: Alf Clausen