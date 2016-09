ProSieben 07:35 bis 08:00 Comedyserie Mike & Molly Die Generalprobe USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am Tag vor der Hochzeit drohen einige Katastrophen: Christina antwortete nicht, als Carl ihr seine Liebe gestand - und Vince ist verheiratet! Für Joyce ändert auch seine Aussage, dass diese Ehe längst vorbei ist, nichts In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Cleo King (Grandma) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Katy Mixon (Victoria Flynn) Louis Mustillo (Vince) Nyambi Nyambi (Samuel) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Alan J. Higgins, Julie Bean Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman