Miami Ink - Tattoos fürs Leben USA 2006

Der gebürtige Japaner Yoji Harada hat es als Lehrling im Miami Ink nicht immer leicht. In Tokio geboren, beschloss Yoji im Alter von 24 Jahren seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. In Miami muss sich Yoji nun inmitten der gestandenen Tattoo-Crew im Umgang mit der Tätowier-Maschine und beim Entwerfen ausgefallener Motive dauernd neu beweisen. Yoji, mit Leib und Seele Künstler, nimmt die Herausforderung Miami Ink an. Viel Zeit für seine Familie bleibt dem Nachwuchskünstler mit seinem neuen Fulltime-Job allerdings nicht mehr - und Ehefrau Bridgette passt das gar nicht. Mitsamt dem Baby verlässt sie Miami, um ihrem Mann einen Denkzettel zu verpassen.

Originaltitel: Miami Ink