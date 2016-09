TLC 02:55 bis 03:40 Dokusoap Spurensuche - Jedes Detail zählt Nachbar oder Mörder? USA 2014 Merken In einem Vorort von Tucson, Arizona, rackert sich Bonnie Sanborn ab, um ihre drei Kinder groß zu ziehen, während ihr Mann an der Ostküste arbeitet. Eines Morgens wachen die Geschwister auf und suchen vergeblich nach ihrer Mutter. Bonnie ist verschwunden. Ihr Schlafzimmer ist voller Blut, und das Auto der Familie steht nicht in der Garage. Die alarmierten Polizeibeamten befürchten das Schlimmste und sollen Recht behalten: Wenig später wird Bonnies verstümmelte Leiche in ihrem Wagen gefunden. Die Ermittler tappen im Dunkeln, doch dann finden die Detectives Brad Foust und Bob Ferrier ein Beweisstück, das sie auf eine heiße Spur bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Devil in the Details

