TLC 23:00 bis 23:50 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Verfluchte Farm USA 2014 Im Sommer 2008 ziehen Tiffany McKinnon, ihr Freund Billy Quattlebaum und seine 7-jährige Tochter Georgia in ein 200 Jahre altes Bauernhaus in der Kleinstadt Franklin, Virginia. Das Haus ist für die Familie ein echtes Paradies, doch ein ominöser Alptraum warnt sie vor anstehenden Problemen. Kurz darauf bemerkt Tiffany, dass der Geist eines freigelassenen Sklaven in ihrer Farm spukt und hofft, mit ihm Frieden zu schließen. Doch es gibt ein weiteres körperloses Wesen, das die Familie heimsucht und ihnen nach dem Leben trachtet. Tiffany will sich aber nicht vertreiben lassen und wendet sich an ein Experten-Team für paranormale Erscheinungen. Originaltitel: A Haunting