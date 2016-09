TLC 21:10 bis 22:00 Unterhaltung Die Forensiker - Profis am Tatort Ein Torso und vier Schüsse USA 2010 Merken Ein Mann, der seit geraumer Zeit vermisst wird, taucht plötzlich im dichten Gestrüpp des Lone Star Cattle Countrys, im westlichen Teil der nordamerikanischen Great Plains wieder auf. Oder zumindest einige Körperteile von ihm. Doch dieser Fall ist so mysteriös, dass die Polizei völlig im Dunkeln tappt. Alle Hoffnungen ruhen nun auf den Fähigkeiten einer Toxikologin, die jedoch noch nie an einer Mordaufklärung mitgearbeitet hat. Umso erstaunlicher sind die Ergebnisse, die bei ihren Untersuchungen zutage kommen: Mithilfe der Analyse von Kuhmist, der am Tatort gefunden wurde, soll ein brutaler Killer zur Strecke gebracht werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Forensics