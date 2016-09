TLC 20:15 bis 21:10 Unterhaltung Die Forensiker - Profis am Tatort Tod auf der Treppe USA 2008 Merken An einem herrlichen Sommertag treibt ein Seesack im Piscataquog River im südlichen New Hampshire. Als die Leute, die sich am Ufer entspannen, den Sack an Land ziehen und öffnen, ist der Schock riesig: Ein Frauentorso, dem die Gliedmaßen brutal mit einer Säge abgetrennt wurden, kommt zum Vorschein. Da auch der Kopf des Opfers fehlt, treten die Ermittler zunächst auf der Stelle. Die Identität der Frau kann weder durch Fingerabdrücke noch durch zahnärztliche Unterlagen nachgewiesen werden. Wenig später verschwindet in der gleichen Gegend der etwa 40-jährige Metzger Vaclav Plch. Ist er ein weiteres Opfer des Killers, oder ist er selbst in den Mord verwickelt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Forensics