TLC 17:25 bis 17:55 Dokusoap Style Surprise Geraldine USA 2015 Geraldine arbeitet an der Columbia University und leitet die Abteilung für alte Sprachen. Die New Yorkerin ist 55 Jahre alt, fühlt sich aber wie 25 - und kleidet sich auch so. Eines ihrer Lieblings-Outfits heißt "Disco Mama", ein anders "Kleopatra". Geraldine lässt sich von der Gesellschaft ihr Leben nicht vorschreiben. Sie will Spaß haben und macht, was sie will. Doch ihr Look hat auch Nachteile. Bei der Arbeit nehmen sie viele Kollegen nicht ernst, obwohl sie seit 30 Jahren an der Columbia ist. Außerdem würde Geraldine gerne seriösere Männer kennenlernen, nicht nur die Verrückten aus dem Nachtleben. Dabei soll ihr nun Mode-Expertin Stacy London helfen. Originaltitel: Love Lust Or Run