Married By Mom & Dad USA 2015

Mit 34 hat Marivic keine Lust mehr auf Dates. Doch statt das Handtuch zu werfen, bittet sie ihre philippinischen Eltern, einen Ehemann für sie zu finden. Obwohl etwas skeptisch, beschließen Manny und Edna, Videos von potenziellen Gatten anzuschauen, um die Kandidaten besser einschätzen zu können. Dann wollen sie die Männer, die ihnen gefallen, persönlich kennenlernen - und drei glückliche Jungs bekommen am Ende ein Date mit Mama und Papa. Mitch aus L.A. und Christina aus Charleston haben ihre Partner fürs Leben ebenfalls noch nicht gefunden - und auch in diesen Fällen sollen die Eltern ran, um eine perfekte Wahl für ihre Sprösslinge zu treffen.