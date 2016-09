SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:45 Comedyserie Will & Grace Twister mit Gin USA 2006 2016-09-18 05:05 Merken Will gibt Grace das Versprechen, dass sie das Kind zusammen aufziehen. Indes findet Vince ein Haus, das er gemeinsam mit Will kaufen will. Der ist von der Idee begeistert, doch als er Vince offenbart, dass er dort mit Grace und dem Kind einziehen will, ist Vince völlig schockiert. Will trifft daraufhin eine schwere Entscheidung. Zur gleichen Zeit erfährt Grace, dass Leo seine Hochzeit abgeblasen hat. Sie will sofort zu ihm fliegen, um das Kind mit ihm aufzuziehen - ohne Will! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Shelley Morrison (Rosario Salazar) Skyler Caleb (Yatzick) Bobby Cannavale (Vince D'Angelo) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Gary Janetti, Tracy Poust, Jon Kinnally Kamera: Gary Howard Baum Musik: Paul Buckley