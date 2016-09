SAT.1 Emotions 17:30 bis 18:15 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 18 D 2010 16:9 HDTV Merken Zöller hat David wegen Belästigung angezeigt. Lena ist außer sich vor Sorge, als David von ihrem Vater Frank verhaftet wird. In der Nacht verlässt Zöller Deutschland. Frank ist über Zöllers Abreise heilfroh, denn so bleibt die Todesnacht von Julia von Arensberg weiterhin ein Mysterium. Indessen kümmert sich Pia aufopferungsvoll um Gaby - für die Schwangere eine schier unerträgliche Situation. Auch Frank gerät zusehends in Panik ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena) Max Alberti (David Graf von Arensberg) Johanna Liebeneiner (Amelie Gräfin von Arensberg) Kostas Sommer (Anton "Tony" Weiss) Janina Flieger (Vanessa Meyer) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Wilhelm Engelhardt Musik: Curt Cress, Joe Dachtler, Manuel Mayer, Chris Weller