SAT.1 Emotions 12:10 bis 13:45 Drama Natalie III - Babystrich online D 1998 16:9

Natalie ist inzwischen 18 Jahre alt und hat ein neues Leben begonnen: Sie arbeitet mit großem Engagement in der Anwaltskanzlei von Cato Cramer und verliebt sich in ihren Nachbarn Sven. Doch plötzlich wird Natalie von ihrer Vergangenheit eingeholt: Sie begegnet der 14-jährigen Miriam, die unter dem Einfluss von Natalies früherem Zuhälter Nico steht. Natalie nimmt sich des Mädchens an und gewinnt langsam das Vertrauen des Teenagers - da wird Miriam entführt ...

Schauspieler: Anne-Sophie Briest (Natalie Schneider) Nina Hoger (Elke Schneider) Simon Verhoeven (Sven Ritter) Julia Palmer-Stoll (Miriam Lerz) Sandra Cervik (Karina Wilfert) Alexander Strobele (Dr. Cato Cramer) Tonio Arango (Lizard) Originaltitel: Natalie - Babystrich online Regie: Dagmar Damek Drehbuch: Martin Kluger Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Tamás Kahane Altersempfehlung: ab 12