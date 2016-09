SAT.1 Emotions 10:35 bis 12:10 Actionfilm Die Truckerin - Eine Frau geht durchs Feuer D 2015 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Annette Frier mischt als toughe Truckerin Toni die Brummifahrer-Szene ordentlich auf: Nach dem mysteriösen Tod ihres Mannes Andy muss Toni die Familienspedition retten. Also schwingt sie sich hinters Steuer eines 18-Tonners und fährt Fracht quer durch Europa. Doch einigen Auftraggebern ist die allzu neugierige Witwe ein Dorn im Auge, denn Toni ist fest entschlossen, die Umstände von Andys Tod zu klären. Ihre Hartnäckigkeit bringt sie schließlich in Lebensgefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annette Frier (Toni) Andreas Pietschmann (Henning) Katja Woywood (Martina) Michael Lott (Oskar) Marion Breckwoldt (Paula) Jamie Bick (Lea) Matthias Rott (Marco) Originaltitel: Die Truckerin - Eine Frau geht durchs Feuer Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Sven Böttcher Kamera: David Hofmann Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12