SAT.1 Emotions 09:10 bis 10:35 Komödie Verdammt verliebt auf Malle D 2016 Stephan Luca und Valerie Niehaus bringen den Ballermann zum Beben: Lehrerin Antonia fährt mit ihrer stets vorbildlichen Spanischklasse zu Studienzwecken nach Mallorca. Doch auf der Insel läuft nichts nach Plan, und die Reise droht zum Fiasko zu werden. Da bittet Schülerin Stella ihren Vater Gregor um Hilfe, der auf der Insel als Ballermannsänger seine Brötchen verdient. Ab jetzt nimmt die Studienreise so richtig Fahrt auf - besonders für Antonia, die Gefallen an Gregor findet ... Schauspieler: Valerie Niehaus (Antonia Limpinski) Stephan Luca (Gregor Brömmer) Uwe Ochsenknecht (Konrad Wellinger) Mercedes Müller (Stella Brömmer) Marvin Linke (Leander Berg) Maximilian Diehle (Theodor Hermsdorf) Zsa Zsa Inci Bürkle (Helena von Pinkwitz) Originaltitel: Verdammt verliebt auf Mallorca Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Christoph Busche Kamera: Ales Belak Musik: Christian Hamm Altersempfehlung: ab 12