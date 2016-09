kabel eins 01:00 bis 01:40 Krimiserie Navy CIS Vertraute Feinde USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Hadar hat Eli David und Direktor Vance nach dem Anschlag in das NCIS-Versteck gebracht. Doch als Eli plötzlich verschwindet, entsteht erneut Misstrauen zwischen den Israelis und den Agenten des NCIS. Eli wird schließlich in einer Synagoge wiedergefunden und Gibbs kann ihn verhören. Eine alte Geschichte, die sich vor 20 Jahren in Amsterdam ereignete, bringt neue Erkenntnisse In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Mark Horowitz Drehbuch: Jesse Stern Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

