kabel eins 21:10 bis 22:10 Krimiserie Navy CIS Der Zeuge USA 2010 2016-09-17 01:40 16:9 Dolby Digital HDTV Jerry Neisler hat per Video eine Drohung bekommen. Nun ist der Hauptbelastungszeuge, der gegen den Angeklagten Hayes in einem Mordprozess aussagen sollte, spurlos verschwunden. Hat Hayes etwas damit zu tun? Den Ermittlern erscheint diese Vermutung eigentlich unlogisch, da der Angeklagte kein hohes Tier in der Unterwelt ist. Bald finden sie eine ganz andere Erklärung für sein Verschwinden Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Ben Tolpin (Navy Petty Officer Jerry Neisler) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore jr. Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12