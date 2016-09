Während eines Schneesturms brechen Diebe in ein New Yorker Bürogebäude ein - und töten einen Wachmann. Der Diebstahl von 200 Smartphones war allerdings nur ein Ablenkungsmanöver, denn Holmes findet heraus, dass das Ziel die Baupläne des Gebäudes waren, in dem sich der größte Tresor der Welt befindet. Und aus diesem sind 33 Millionen Euro verschwunden In Google-Kalender eintragen