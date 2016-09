kabel eins 09:20 bis 10:15 Krimiserie Unforgettable Die Bruderschaft USA 2012 2016-09-19 04:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Miles wurde in einem Studentenwohnheim ermordet. Der junge Mann wollte in eine Studentenverbindung aufgenommen werden, die ihn aber ablehnte. Um sich zu revanchieren, hat Miles ein Video veröffentlicht, in dem er die brutalen Aufnahmerituale der Bruderschaft denunziert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Detective Al Burns) Michael Gaston (Mike Costello) Kevin Rankin (Roe Saunders) Daya Vaidya (Nina Inara) Brad Aldous (Suit) Tim Barker (Officer) Originaltitel: Unforgettable Regie: John David Coles Drehbuch: Jim Adler Kamera: Christopher Faloona Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 12