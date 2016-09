kabel eins 07:35 bis 08:30 Krimiserie Body of Proof Auferstanden von den Toten USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ethan entdeckt bei der Autopsie von Alex Grant, der angeblich an einer Überdosis starb, eine Schusswunde. Als er den Untersuchungsraum verlässt, verschwindet die Leiche spurlos. Kurz darauf findet Megan den schlafenden Alex im Pausenraum. Er beteuert, dass Paul Crawford auf ihn geschossen hat In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Delany (Dr. Megan Hunt) Jeri Ryan (Dr. Kate Murphey) John Carroll Lynch (Det. Bud Morris) Nicholas Bishop (Peter Dunlop) Windell D. Middlebrooks (Curtis Brumfield) Sonja Sohn (Det. Samantha Baker) Geoffrey Arend (Ethan Gross) Originaltitel: Body of Proof Regie: Christine Moore Drehbuch: Andrew Dettmann Kamera: Patrick Cady Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 12