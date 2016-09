RTS Un 22:45 bis 23:20 Krimiserie Blindspot Saul Guerrero USA 2015 Untertitel Merken Patterson décrypte un nouveau tatouage qui mène Jane, Weller et son équipe à Draclyn, une ville reculée dans les montagnes du Michigan où il trouve nul autre que Saul Guerrero, deuxième homme le plus recherché par le FBI et lié au dossier qu'essaie de cacher le directeur Mayfair. Le petit-ami de Patterson décrypte un autre tatouage en secret. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaimie Alexander (Jane Doe) Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Steve Shill Drehbuch: Chris Pozzebon Altersempfehlung: ab 12