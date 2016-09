SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Das Wettrennen USA 1993 2016-09-17 00:25 Merken In der Stadt findet ein Pferderennen statt, und Dr. Quinn möchte mit ihrer Stute teilnehmen. Allerdings lehnt der Veranstalter Frauen im Sattel ab. Auch Doc Cassidy, der das Favoriten-Pferd ins Rennen schickt, erweist sich als Chauvi: Als Dr. Quinn sich fachlich mit dem Mediziner austauschen will, macht er ihr klar, was er von Ärztinnen hält. Doch schon bald müssen die Männer feststellen, dass in so mancher Frau deutlich mehr steckt als eine gute Mutter, Köchin und Hausfrau ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Diane Ladd (Charlotte Cooper) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Orson Bean (Loren Bray) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Sara Davidson Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 6