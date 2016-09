SAT.1 Gold 16:50 bis 17:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Tödliche Verwechslung USA 1986 2016-09-19 12:35 Merken Jessica eröffnet als Ehrengast eine Benefiz-Ausstellung in einem exklusiven Tennisclub, wo ihre jüngere Freundin Carol McDermott eine leitende Managementposition innehat. Kurz darauf passiert etwas Furchtbares: Carols charmanter Verlobter Brian East wird durch eine Bombenexplosion in seinem Wagen getötet. Als der ermittelnde Detective Carol aufsucht, fällt er einer Messerattacke zum Opfer. Carol beschuldigt ihre Schwester Barbara ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Linda Hamilton (Carol McDermott) Bryan Cranston (Brian East) Van Johnson (Elliot Robinson) Karlene Crockett (Barbara McDermott) Dennis Cole (Mitch Mercer) Doug McKeon (Donny Harrigan) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Arthur Seidelman Drehbuch: Robert B. Sherman Kamera: Dennis Dalzell Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12