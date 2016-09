SAT.1 Gold 13:30 bis 14:15 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord am Sonntagmorgen USA 1986 Merken Jessica ist wenig erfreut, als sie hört, dass der neue Arbeitgeber ihres Neffen der Verleger Christopher Bundy ist, der gerade eine ihrer Geschichten so umgeschrieben hat, dass man sie nur noch als Trash bezeichnen kann. Als sie ihn und seine Familie in seiner Villa besuchen, versichert Bundy Jessica, dass seine Sicherheitssysteme nur Bilder, aber keinen Ton aufnehmen. Kurz darauf wird Bundy in einem toten Winkel der Kameras erschossen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Michael Horton (Grady Fletcher) Bert Convy (Christopher Bundy) Carol Lawrence (Rachel D'Argento) Michele Nicastro (Vanessa) Robert Stack (Chester Harrison) Bobby Di Cicco (Antonio D'Argento) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Peter Crane Drehbuch: Gerald K. Siegel Kamera: Dennis Dalzell Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12