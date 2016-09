SAT.1 Gold 09:35 bis 10:20 Familiensaga Die Waltons Eine neue Liebe USA 1981 Merken In Walton's Mountain hat sich ein neuer Einwohner niedergelassen. Paul ist Holzfäller und arbeitet nur mit äußerst hochwertigem Holz. Und da Qualität nun einmal teuer ist, kann er sein Holz auch nur zu hohen Preisen anbieten. Damit kann er aber Ben nicht als Kunden gewinnen - sehr zum Bedauern von Erin. Die hat sich nämlich Hals über Kopf in den Neuankömmling verliebt und hätte gerne so viel Kontakt wie möglich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy Walton) Ralph Waite (Vater John Walton) Michael Learned (Mutter Olivia Walton) Will Geer (Großvater Sam Walton) Ellen Corby (Großmutter Ester Walton) Judy Taylor (Mary Ellen Walton) Jon Walmsley (Jason Walton) Originaltitel: The Waltons Regie: Harvey S. Laidman Drehbuch: Carol Zeitz, Earl Hamner jr. Kamera: Hugh K. Gagnier Musik: Alexander Courage