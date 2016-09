BR Fernsehen 23:30 bis 03:30 Musik Heimatsound-Festival 2016 D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Ende Juli 2016 öffnete das Passionstheater Oberammergau wieder seine imposanten Pforten für den Sound des Südens. BR Fernsehen präsentiert am Ende des Festival-Sommers die Höhepunkte des Heimatsound-Festivals aus dem weltberühmten Passionstheater in Oberammergau mit Bands wie Seiler und Speer, Konstantin Wecker, Puts Marie, Pollyester und vielen mehr. Moderator Sebastian Horn meldet sich mit einem vierstündigen Programm mit viel Musik und interessanten Einblicken rund um das Event. Folgende Bands waren dabei: die österreichische Musiksensation Seiler und Speer, die mit ihrem Hit "Ham kumst" bei den Amadeus Awards ausgezeichnet wurden, die Schweizer Ausnahme-Musiker von Puts Marie, Heimatsound-Legende Konstantin Wecker, die Elektro-Soundler von Pollyester, die Lokalmatadoren von Kofelgschroa mit ihrem unverwechselbaren Slow-Sound, die Melancholiker von Dreiviertelblut, die YouTube-Rapper von Dicht & Ergreifend, Erwin und Edwin, die derzeit als beste Live-Band Österreichs gelten und viele andere. Eröffnet hat das Festival der diesjährige Gewinner des Heimatsound-Wettbewerbs: fast ein Heimspiel für die Gamskampler aus Wurmansau, einer Nachbargemeinde von Oberammergau. Die Marke "Heimatsound" widmet sich im Hörfunkprogramm Bayern 2, in BR Fernsehen sowie im Internet unter br.de/heimatsound oder auch auf facebook.de/heimatsound der lebendigen und vielfältigen Kulturszene moderner Volksmusik aus Bayern und dem Alpenraum. Das Heimatsound-Festival ist für viele Künstler und Fans der Szene mittlerweile zu einem Höhepunkt ihres Festival-Musik-Kalenders geworden - tolle Bands in der einmaligen Kulisse des Oberammergauer Alpenidylle gepaart mit der beeindruckenden Bühne des Passionstheaters. Das Theater war im Nu ausverkauft und durfte auch in diesem Jahr wieder fantastische Musiker und Neuentdeckungen der Szene präsentieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Horn Gäste: Gäste: Seiler und Speer, Konstantin Wecker, Puts Marie, Pollyester Originaltitel: Heimatsound-Festival 2016