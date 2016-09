BR Fernsehen 11:00 bis 13:25 Show O'zapft is Zum 183. Münchner Oktoberfest D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Live TV Merken Wenn die Oktoberfest-Wirte mit ihren prachtvoll geschmückten Pferdekutschen auf der Theresienwiese einziehen, und wenn der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter um Punkt 12 Uhr das erste Fass Bier anzapft, ist BR Fernsehen live dabei. Mit dem Ruf "O'zapft is" beginnt das größte Volksfest der Welt. Heike Götz, Eva Mayer und Christoph Deumling nehmen die Zuschauer mit ins Wiesngetümmel: An den heißen Grill, auf dem sich die Hendl drehen, und zum Zapfhahn, aus dem das kühle Bier rauscht. Auf die nostalgische Schiffsschaukel und zu den wildesten neuen Fahrgeschäften. Hinter die Kulissen der grusligsten Geisterbahn und zu Orten, an denen man die Wiesn sogar noch in Ruhe genießen kann. Außerdem geht es zum 126. Zentral-Landwirtschaftsfest, bei dem es zwischen riesigen Fahrzeugen und niedlichen Viechern allerhand zu entdecken gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Deumling, Eva Mayer, Heike Götz Originaltitel: O'zapft is - Der erste Wiesn-Tag