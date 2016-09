sixx 01:05 bis 01:50 Dokumentation Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur Die Leiche gibt den Hinweis USA 2011 2016-09-17 03:20 16:9 HDTV Merken In einem Auto auf dem Parkplatz eines Friedhofs findet die Polizei die Leiche von Vicki Lee Ross - sie wurde stranguliert. Der Wagen, in dem sie liegt, ist ihr eigener, doch die Decke, in die der Täter sie eingewickelt hat, gehört ihr nicht. Das ist ein wichtiger Hinweis für die Ermittler um Lieutenant Joe Kenda. Auf ihrer Suche nach dem Besitzer führt ihr Weg sie in die Drogenszene von Colorado Springs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl Marino (Lt. Joe Kenda) Originaltitel: Homicide Hunter: Lt. Joe Kenda Altersempfehlung: ab 16

